Vodafone premia a 10 empresas e instituciones catalanas por el 25 aniversario de Vodafone Empresas

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vodafone premiará a 10 empresas e instituciones en una gala para celebrar el 25 aniversario de Vodafone Empresas que se celebrará el próximo 6 de noviembre en Barcelona, informa en un comunicado este lunes.

Los premios quieren conmemorar la "relación sólida construida sobre la confianza, la transformación digital y el compromiso compartido hacia el futuro", y está previsto que asistan líderes políticos, institucionales, empresariales y actores del ecosistema tecnológico catalán.

En concreto se entregará un premio honorífico del 25 aniversario de Vodafone Empresas y los Premios Construyendo Futuro a los sectores de administración pública, gestión del agua, energía, redes críticas, sanidad, farma, retail, industria y social.

El director territorial de Vodafone Catalunya, Alejandro Carballo, ha explicado que el objetivo del homenaje a las empresas catalanas es "reconocer su confianza, su visión y su impacto real en la sociedad".

La compañía cuenta actualmente con dos millones de clientes particulares y "cientos de miles de clientes de empresa" en Catalunya y ha señalado que, textualmente, ha construido una relación firme, basada en la cercanía, el servicio y la capacidad de adaptarse a las necesidades locales.