Volotea refuerza su presencia en Francia con la apertura de una nueva base en Limoges

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Volotea ha anunciado la apertura de una base en el Aeropuerto de Limoges, dentro de su estrategia para reforzar su presencia en Francia, donde hace apenas un mes comunicó la puesta en marcha de otra base en Montpellier.

La base de Limoges será la duodécima de la compañía en Francia, su principal mercado, donde opera el 60% de sus rutas y lidera los vuelos domésticos, y la vigesimoprimera en Europa, según ha informado en un comunicado este miércoles.

Así, a partir del 19 de febrero, Volotea conectará Limoges con París-Orly, su primera ruta desde este aeropuerto, que contará con dos vuelos diarios de lunes a viernes y un vuelo los domingos, ofreciendo cerca de 190.000 asientos hasta marzo de 2027.