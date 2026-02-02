Volotea transportó 3,4 millones de pasajeros en España en 2025

Un avión de Volotea. - VOLOTEA

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Volotea, aerolínea que opera en pequeñas y medianas ciudades europeas, operó en 2025 un total de 22.000 vuelos, un 9% más que el año anterior, y transportó a 3,4 millones de pasajeros en España, con una ocupación media del 92%, lo que demuestra "la buena aceptación" de sus rutas, informa en un comunicado este lunes.

Durante el año, Volotea inauguró alrededor de 20 nuevas rutas en España y "destacó también por su fiabilidad, con un índice de cumplimiento del programa de vuelo del 99,6% en España", mientras que la puntualidad de las operaciones (OTP15) registró un 79%.

Asturias y Bilbao fueron algunas de "las bases más eficientes de la red en Europa", con un índice de puntualidad del 92% y del 91%, respectivamente; ambas ocuparon el segundo y el tercer puesto de toda la red de la compañía.

En 2025, la compañía registró en España un Net Promoter Score (NPS) de 52,5 puntos, lo que supone una mejora del 22% respecto al año anterior, mientras que entre los clientes del programa de fidelización Megavolotea, el NPS alcanzó los 62,2 puntos, un 14% más que en 2024.

"Garantizar vuelos regulares y puntuales, así como una experiencia de viaje ágil y agradable, es una prioridad absoluta para Volotea, ya que es uno de los aspectos más relevantes para quienes eligen volar con nosotros", ha declarado el Chief Operating Officer de Volotea, Eduard Diviu.