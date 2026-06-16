Voluntariado CaixaBank moviliza 19.500 voluntarios y beneficia a 155.000 personas vulnerables

Decenas de voluntarios de CaixaBank - CAIXABANK

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado CaixaBank ha movilizado a más de 19.500 voluntarios y ha beneficiado a más de 155.000 personas en situación de vulnerabilidad durante la cuarta edición del 'Mes Social', que ha alcanzado cifras "récord" de participación, informa este martes la entidad en un comunicado.

El programa, celebrado durante mayo y los primeros días de junio, ha movilizado a un 7% más voluntarios y permitido impulsar más de 4.600 actividades en todas el país, con la colaboración de más de 1.400 entidades sociales locales como la Obra Social de Sant Joan de Déu en Barcelona, que supuso la participación de 700 voluntarios en una caminata solidaria para recaudar fondos.

CaixaBank ha destacado que los datos de esta edición "consolidan" la iniciativa como uno de los mayores voluntariados corporativos a nivel nacional, que este año coincide con el Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.