El Voramar 2026 se estrena este viernes en el Teatret del Serrallo del Port de Tarragona

Cartel del festival Voramar 2026 - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La edición de 2026 del ciclo de conciertos Voramar se estrenará este viernes en el Teatret del Serrallo del Port de Tarragona este viernes 29 de mayo a las 21 horas con el concierto de BRU, formación musical nacida en Lleida que fusiona el 'jazz' con otros estilos musicales con una sonoridad "íntima y emocional".

Este lunes se ha activado la reserva de las invitaciones para este concierto, que son gratuitas y se pueden obtener en la web de Entràdium, informa el Port de Tarragona en un comunicado este lunes.

BRU es una banda formada por la cantante y compositora Berta Saura y los músicos Julià Rodríguez y Fede G.Mayer, que destacan por un estilo musical "íntimo, emocional y envolvente".

El Voramar ha programado tres espectáculos de pequeño formato, que incluyen una cata de vino del territorio del celler De Muller, y las próximas actuaciones serán el 12 y el 19 de junio a cargo de Naiainaya's Duo y Ernest Crusats.

Las primeras son un dueto musical que versiona canciones de intérpretes como Adele o Chet Baker y, por su parte, Crusats llevará a Tarragona la presentación de su primer trabajo en solitario.