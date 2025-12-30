Vox afirma que el barómetro municipal confirma la "incompetencia total" de Collboni en seguridad

Archivo - El líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, en una imagen de archivo. - VOX BARCELONA - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha asegurado este martes que los resultados del nuevo barómetro municipal demuestran la "incompetencia total en materia de seguridad" del alcalde Jaume Collboni, informa el partido en un comunicado.

"El Barómetro Municipal confirma lo que los vecinos viven a diario: la inseguridad es un problema grave y creciente en Barcelona. No hablamos de percepciones, hablamos de hechos. La ciudad necesita orden, presencia policial y una política firme contra la delincuencia", ha dicho De Oro.

Asimismo, ha asegurado que el sondeo confirma la preocupación de los barceloneses sobre el problema de acceso a la vivienda "porque las políticas del bipartidismo han fracasado rotundamente".