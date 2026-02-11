Vox augura un "efecto llamada" por la regularización y Dalmau responde que incentivará la economía

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

La diputada de Vox en el Parlament, Júlia Calvet, ha augurado este miércoles de que la regularización de migrantes que impulsará el Gobierno central provocará un efecto llamada, y el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, lo ha negado y ha asegurado que es una medida que incentivará la economía.

Lo han dicho en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, en la que Dalmau se ha vuelto a someter a las preguntas de los grupos parlamentarios en sustitución del presidente del Govern, Salvador Illa, que sigue de baja médica.

Calvet ha criticado que se pueda regularizar la situación de migrantes "mientras hay jóvenes que malviven por la imposibilidad crónica de acceder a un empleo digno y a una vivienda asequible", y ha pedido deportaciones y cierre de fronteras.

Según la diputada de Vox, Catalunya "no puede soportar semejante avalancha migratoria" porque colapsaría la sanidad, el mercado de la vivienda, empeoraría la seguridad en los barrios y pondría en riesgo la continuidad histórica y cultural.

CUESTIÓN DE HUMANIDAD

Dalmau ha acusado a Vox de "sembrar odio" con mentiras y argumentos falsos, y ha sostenido que es una cuestión de humanidad y de garantizar los derechos de personas que ya viven en Catalunya y que ya trabajan y sostienen los servicios públicos.

El conseller también ha dicho que ese proceso "ya se hizo con éxito años atrás y se ha demostrado que no genera efecto llamada" y que es una incentivo para la economía, y ha acusado a Vox de apoyar políticas deshumanizadas como las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

SÍLVIA ORRIOLS

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha reprochado al Govern "regalar subvenciones a menores extutelados" mientras colapsan los servicios públicos como la sanidad, la educación y Rodalies.

Dalmau le ha respondido que el discurso de Orriols no corresponde con la realidad y que empieza a perder credibilidad, y ha ironizado que la también alcaldesa de Ripoll (Girona) haga bandera los valores catalanes y occidentales sin saber practicar los valores de la buena educación.