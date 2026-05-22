Vox enmendará a la totalidad los Presupuestos catalanes, en los que ve "delirios ideológicos"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una rueda de prensa - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, de los que ha criticado "delirios ideológicos como el feminismo radical".

"Es una enmienda a seguir derrochando el dinero de los catalanes en delirios ideológicos", ha sostenido en una rueda de prensa después de que la Consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, haya presentado en la Cámara catalana el proyecto de cuentas para este año.

Garriga ha criticado cuestiones del pacto del Govern con ERC como el Consorcio de la Zona Franca o las nuevas plazas para reforzar la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y ha afirmado: "Nuestra enmienda a la totalidad también es no aceptar el Govern socialista en pacto permanente con ERC y comunistas".

También ha dicho que el proyecto de cuentas supone más impuestos: "En feminismos, en ideología, en imponer el catalán con más de 100 millones de euros, en ayuda al exterior como si aquí no tuviéramos problemas para resolver, 140 millones de euros más en cesiones al separatismo".

Finalmente, ha subrayado que Vox rechaza unas cuentas que no incluyan "el principio fundamental de prioridad nacional en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda".