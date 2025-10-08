Vox pide al Ayuntamiento de Barcelona sancionar a Coronas por "abandono de funciones"

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una solicitud en el Ayuntamiento de Barcelona para que sancione al concejal de ERC Jordi Coronas por presunto abandono de funciones al "no cumplir con sus responsabilidades institucionales desde el pasado 1 de septiembre" para participar en lo que ha denominado 'Flotilla de Hamás'.

El presidente del grupo, Gonzalo de Oro, ha dicho este miércoles en un comunicado que es "inaceptable que un cargo público utilice su puesto para participar en campañas de propaganda ideológica a favor de organizaciones terroristas mientras deja desatendidas sus obligaciones".

Pide tomar medidas disciplinarias porque "el señor Coronas no está de vacaciones, está haciendo activismo político internacional", y añade que ya hizo vacaciones retribuidas en agosto.