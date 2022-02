Vox pide a Borràs que comparezca en el Parlament sobre el caso de Juvillà y luego dimita

Avisa de acciones penales si ven "indicios de negligencia o delito"

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha exigido la dimisión de la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, por el caso del exdiputado de la CUP Pau Juvillà, pero han pedido antes su comparecencia de urgencia en la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) para que aclare lo sucedido y desde cuándo el 'cupaire' dejó de ser diputado.

En rueda de prensa este martes en el Parlament, ha informado de que Vox ha registrado este martes la petición de comparecencia de Borràs porque, a su juicio, los hechos son graves y se ha estado "haciendo perder el tiempo en trifulcas de políticos que quieren seguir teniendo privilegios con respecto al resto de ciudadanos".

Ha asegurado también que no descartan presentar acciones penales si tras las explicaciones de Borràs "ven algún indicio de negligencia o delito".

PIDEN EXPLICACIONES PÚBLICAS

Para él, Borràs debe dar explicaciones públicas y no solo en la Junta de Portavoces del Parlament, para saber "cuándo Juvillà dejó de ser diputado, si el 27 de enero, el 28 o el 4 de febrero, si los funcionarios del Parlament han sido amenazados o instrumentalizados, y cuál será el futuro de Juvillà por si acabará en algún chiringuito".

Además, ha exigido saber si "hubo realmente un error informático", ya que la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, atribuyó la no delegación del voto de Juvillà en el pleno del 3 de febrero a una presunta disfunción del Sistema de Información de la Actividad Parlamentaria (SIAP), que no permitía admitir a trámite la delegación de voto y, al mismo tiempo, no autorizarla.

Por último, ha criticado que en el pleno del Parlament de esta semana se vaya a elegir al presidente del Consell de l'Aduiovisual de Catalunya (CAC) así como a cinco de sus miembros, al director de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, y a siete síndics de la Sindicatura de Comptes, porque a su juicio son "chiringuitos de separatistas y de su muleta, que es el PSC".