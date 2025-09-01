Vox pide a Illa comparecer en el Parlament para explicar su reunión este martes con Puigdemont

Archivo - El vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, interviene durante la presentación del programa económico y de vivienda de Vox, en el Auditorio Mutua Madrileña, a 29 de junio de 2025, en Madrid (España). Entre las iniciativas que Vox ha presentado se - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Parlament ha registrado la solicitud de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ante la Cámara catalana para explicar su reunión este martes con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

En un mensaje en 'X' este lunes recogido por Europa Press, Vox ha tachado a Puigdemont de "fugado de la justicia", después de que el Govern haya anunciado la celebración de este encuentro en Bruselas.

"La única reunión que debería tener Puigdemont es con su abogado y en la cárcel", han sostenido los de Ignacio Garriga.