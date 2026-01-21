Vox pide que Illa comparezca en el Parlament por el accidente de la R4 en Gelida (Barcelona)

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha anunciado que su grupo parlamentario ha presentado una solicitud para la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o en su defecto del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, tras el accidente de un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona).

Además, también han presentado solicitudes de comparecencia de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque; la de Interior, Núria Parlon; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández; el presidente de Adif, Luis Pedro Marco y el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, según ha informado en rueda de prensa desde la cámara este miércoles.

Garriga ha mostrado sus condolencias por la víctima mortal en el accidente ferroviario y ha asegurado que "no se trata de un hecho aislado, no es mala suerte, es el resultado de años de dejadez y despreocupación" por las infraestructuras.

Así, ha tachado la gestión de "totalmente criminal" y ha criticado que, según él, desde el año 2000 la inversión en infraestructuras ha caído en picado, textualmente.

"La administración se llena de enchufados y de estómagos agradecidos, también de estómagos separatistas. Y las vías están abandonadas", ha señalado.

JUNTS Y ERC

Ha afirmado que los 7 años de Gobierno del PSOE han estado marcados por una "incompetencia criminal gracias al apoyo de Junts y Esquerra (ERC)" y ha dicho que estos dos partidos son tan culpables de la situación de Rodalies como el PSOE, en sus palabras.

En este sentido, ha añadido que Junts y ERC son, a su parecer, socios del PSOE tanto en el Congreso como en el Parlament y ha pedido que los responsables "paguen por su negligencia".

En referencia al accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) ha señalado que "las 43 muertes son responsabilidad de los socialistas y sus socios" por haber desviado dinero que debía ser para infraestructuras, textualmente.