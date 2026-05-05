Vox pide al Parlament celebrar un pleno sobre seguridad y "el impacto de los cambios demográficos"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha explicado este martes que se han puesto en contacto con el resto de grupos parlamentarios para proponer la celebración de un pleno monográfico "sobre el deterioro de la seguridad pública y el impacto de los cambios demográficos en Catalunya".

"Queremos que cada partido se retrate y, por supuesto, que el Govern dé la cara y explique a los catalanes por qué se niega a aplicar políticas de mano dura", ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara catalana, tras los sucesos de este pasado fin de semana que dejaron dos personas muertas y dos heridas.

El portavoz ha acusado al resto de partidos políticos de calificar de percepción la inseguridad, una inseguridad que ha tildado de "cada vez más violenta y ligada a las fronteras abiertas".

"Vemos una situación límite, la violencia ha aumentado y no es solo un dato, sino un problema diario que no admite soluciones superficiales ni eufemismos como está practicando el Govern de la Generalitat del PSC", ha sostenido.

COMISIÓN DEL ESTATUTO DEL DIPUTADO

Respecto a las declaraciones del diputado de Vox Alberto Tarradas sobre la diputada de ERC Najat Driouech que han comportado la petición del Parlament de investigar una posible sanción, Garriga ha expresado el apoyo de su grupo a su compañero: "Somos un equipo y todo lo que hacemos lo hacemos colectivamente".

"Apoyamos las declaraciones, pero también el matiz de que se equivocó añadiendo el contexto personal. Todo el apoyo a nuestro diputado por activa y por pasiva", ha agregado.

El último caso trasladado por parte de la Mesa a la Comisión del Estatuto del Diputado aborda las declaraciones de Tarradas, quien dijo el pasado jueves que no se iba a deportar a la diputada de ERC Najat Driouech, de origen marroquí, "por lo menos de momento".

Sobre los otros expedientes abiertos por posibles vulneraciones del código de conducta, entre los cuales, además de la de Tarradas, dos al propio portavoz y otro a la diputada Júlia Calvet, Joan Garriga se ha ratificado en las declaraciones: "Se llama libertad, se llama democracia, y yo me ratifico".

"Vuelvo a decirlo. Es corrupción gastarse el dinero de los ciudadanos en drogas y putas. Y, por supuesto, se puede tener una opinión sobre Lluís Companys. Uno puede decir que era magnífico, yo puedo decir que era un asesino", ha concluido.