Vox pide sancionar y suspender de sueldo a la diputada Castillejo (CUP), arrestada en la Flotilla

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Parlament ha registrado una petición a la Mesa de la Cámara en la que solicitan iniciar un procedimiento sancionador y suspender de sueldo a la presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, miembro de la Global Sumud Flotilla, y que fue arrestada por el ejército israelí.

En el escrito facilitado este viernes por la formación, aseguran que Castillejo "ha desatendido su labor parlamentaria" por la que percibe un sueldo, que se ha saltado plenos de la Cámara, y no ha atendido a sesiones de las comisiones.

Por ello, piden que se sancione a la diputada y se le suspenda el sueldo "hasta que, una vez regrese a España, retome su labor parlamentaria".