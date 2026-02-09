Vox quiere que el Parlament rechace la regularización de inmigrantes y promueva una "repatriación"

El presidente de Vox en el Parlament y secretario general de la formación, Ignacio Garriga, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Parlament ha registrado este lunes una propuesta de resolución en la que pide que la Cámara inste a la Generalitat a rechazar la regularización extraordinaria de inmigrantes y promueva ante el Gobierno central "la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente" al Estado.

En el texto, consultado por Europa Press, el grupo presidido por Ignacio Garriga reclama que el Parlament inste al Gobierno a llevar a cabo "la deportación de cualquier inmigrante o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse".

También quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez audite "exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años" y lleve a cabo modificaciones legales para suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal.

Asimismo, Vox pide el apoyo del Parlament para que el Govern de Salvador Illa promueva "una política migratoria firme, ordenada y de acorde a las necesidades" del mercado laboral, y elimine subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONGs que --textualmente-- promuevan la inmigración ilegal.

Y reclama que en todos los municipios catalanes se inicien estudios y trámites necesarios para la elaboración de una ordenanza reguladora en relación al padrón municipal "con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse".