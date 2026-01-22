Vox ve "infame" que Puente señale a la lluvia por la caída del muro en Gelida (Barcelona)

El secretario general de Vox y presidente del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en un acto en Barcelona para presentar las principales propuestas del partido para 2026. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y presidente del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha tachado este jueves de "infame" que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, atribuyera a la lluvia la caída del muro sobre el tren accidentado el martes por la noche en Gelida (Barcelona), que provocó la muerte de un maquinista en prácticas.

"¿Cómo que llovía mucho? ¿Para qué narices se construyen los muros de contención? Un muro de contención está previsto para contener, llueva lo que llueva", ha dicho en un acto en Barcelona para presentar las propuestas del partido para Catalunya en 2026.

"FALTA DE RESPETO"

Ha afirmado que es una "falta de respeto" que Puente señalara este miércoles en rueda de prensa a causas meteorológicas por la caída del muro.

Garriga ha asegurado que el problema está en que el muro y las vías "no se han revisado como se debería durante mucho tiempo", y ha acusado textualmente a Puente de estar más preocupado de tuitear y hacer el gañán que en hacer lo que tendría que hacer.

"El sistema ferroviario español está gestionado por una auténtica mafia y lo que debería hacer el señor Puente es dimitir de manera inmediata y dejar de salir en los medios de comunicación a reírse de las víctimas", ha subrayado.

"JUEGUECITO DE LAS COMPETENCIAS"

También ha afirmado estar "harto del jueguecito de as competencias" de Rodalies en Catalunya, y ha acusado al PSOE, a Junts y a ERC de no saber gestionar y de ser responsables del colapso.

"Son los responsables de que hoy muera gente en urgencias esperando a ser atendidas y los responsables de que nuestros hijos tengan el peor sistema educativo de toda España", ha añadido.

En este sentido, ha augurado que la solución para que mejore el sistema ferroviario "no pasa por ceder las competencias a unos auténticos ineptos".