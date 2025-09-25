Las VTC aseguran que la futura ley catalana blinda "al monopolio del taxi"

Varias personas durante una concentración convocada por el Sindicato Libre de Transporte (STL) y Unauto VTC ante la Consellería de Territorio de la Generalitat, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unauto VTC ha asegurado que la futura ley catalana del taxi blinda "al monopolio del taxi" y que provocará más paro y menos movilidad, en un comunicado ese jueves.

La entidad ha reaccionado de esta forma al registro del texto en el Parlament por parte de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, y que pretende ordenar el sector y establecer funciones en cada tipo de servicio: taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC), limusinas y los vehículos de Alta Disposición.

Unauto ha señalado que la proposición de ley es "profundamente antisocial" y que, textualmente, resulta radicalmente contraria al interés general.

"Expulsar del mercado a las VTC va en contra del interés general de los ciudadanos de Catalunya y de Barcelona, que son nuevamente rehenes de los intereses del taxi", ha añadido la entidad.

La asociación ha criticado a los partidos "autodenominados progresistas" y ha dicho, literalmente, que es bochornoso presentar una iniciativa que destruirá, según ellos, miles de puestos de trabajo.