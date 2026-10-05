Vueling alarga los cambios gratuitos en vuelos desde Barcelona por las lluvias

Imagen de un avión de Vueling - VUELING

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha alargado este lunes los cambios gratuitos en vuelos programados desde Barcelona por las fuertes lluvias, una oferta que ya aplicó el domingo hasta las 15 horas, informa en un comunicado.

Ante la alerta de Protecció Civil por riesgo de fuertes tormentas en Barcelona, los clientes de Vueling podrán realizar este lunes cambios gratuitos para viajar durante los próximos 7 días o solicitar el reembolso del billete en forma de crédito de vuelo.

Los vuelos programados pueden sufrir cambios de última hora. Vueling recomienda a sus clientes consultar el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto: https://www.vueling.com/es/estado-de-vuelos