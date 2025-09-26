Vueling colabora con la reapertura de la Font Màgica de Montjuïc en la reapertura tras la sequía

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vueling colabora con la reapertura de la Font Màgica de Montjuïc, que ha estado cerrada desde noviembre de 2022 por la sequía y que volverá a funcionar este domingo en el Piromusical de La Mercè, informa en un comunicado este viernes la aerolínea.

Durante el espectáculo, la fuente se iluminará en diferentes momentos del amarillo corporativo de la compañía, en "una nueva muestra del compromiso de Vueling con Barcelona".

La aerolínea ha recordado que ha colaborado con las últimas ediciones de la fiesta mayor de Barcelona y en iniciativas como el Barcelona Festival de Nadal o la Fira Mercat de Mercats.