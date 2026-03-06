Vueling consolida la paridad de género en su plantilla y comité de dirección

Avión de Vueling - CEDIDO POR VUELING

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha explicado que ha consolidado la paridad de género en su plantilla, con un 51% de mujeres, y en el comité de dirección, con un 50% de mujeres, en un comunicado este viernes.

La aerolínea ha explicado que "ha logrado un importante avance en la representación femenina en puestos de responsabilidad", y que, en 2025, el 40 % de los puestos de dirección y gerencia estaban liderados por mujeres.

Este porcentaje supera los promedios de representación femenina en puestos de alta dirección en España (38 %), Europa (34 %) y a nivel mundial (34 %), según el informe 'Women in Business 2025' de Grant Thornton.

"Este progreso refleja el firme compromiso de Vueling por el impulso de la igualdad de oportunidades, el fomento del liderazgo femenino y la promoción de un entorno de trabajo inclusivo y diverso, contribuyendo así a transformar la industria aeronáutica", ha añadido la empresa.

La compañía ha destacado que el porcentaje de mujeres en la plantilla de pilotos ha crecido hasta el 5,6%, frente al 5% del año anterior y en la media del sector.