Vueling esconde códigos de descuento en fragmentos de la leyenda de Sant Jordi en Barcelona

Cartel de la campaña de Sant Jordi de Vueling - VUELING

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado una campaña para celebrar Sant Jordi en la que ha escondido códigos de descuento en fragmentos de la leyenda de Sant Jordi que ha ubicado en diferentes puntos de Barcelona, informa en un comunicado este lunes.

Bajo el lema 'Los libros te hacen volar', la aerolínea distribuirá por distintos puntos de la ciudad fragmentos de la leyenda de Sant Jordi, que podrán encontrarse en diferentes columnas publicitarias y que contendrán los códigos.

Además, durante el día de Sant Jordi, instalará la 'Vueling Machine' en el Palau Robert, una máquina expendedora que regalará un libro a los usuarios que tengan una reserva de un vuelo con la compañía, de la mano de la plataforma 'Booket', y que podrán contener cinco vuelos dobles.