Vueling extiende los vuelos entre Barcelona y Madrid hasta el 28 de marzo

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha anunciado que amplía la operativa de la ruta entre Barcelona y Madrid hasta el 28 de marzo, en respuesta a los problemas del servicio ferroviario.

En un comunicado este viernes, ha recordado que, en un primer momento, la medida estaba prevista entre el 9 y el 22 de febrero, y que hasta esta fecha ofrece dos vuelos diarios en cada dirección de lunes a viernes y uno los sábados y domingos.

A partir del 23 de febrero, Vueling ofrecerá cuatro vuelos diarios en cada dirección de lunes a jueves; dos los viernes, y uno los sábados y domingos.

Además, durante la celebración del Mobile World Congress (MWC), que se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, sumará otra frecuencia adicional --hasta 5 vuelos diarios-- y dos vuelos adicionales el domingo 1 de marzo.

El aumento de vuelos también permitirá dar respuesta al aumento de desplazamientos previstos por la celebración en Barcelona de los Premios Goya el 28 de febrero y la feria Alimentaria, del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.