Vueling inaugura la nueva ruta Barcelona-Logroño, que tendrá 3 frecuencias semanales

Representantes de Vueling, el Gobierno de La Rioja y el Aeropuerto de Logroño - VUELING

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha inaugurado este viernes su nueva ruta entre el Aeropuerto de Barcelona y el Aeropuerto de Logroño, que operará con 3 frecuencias semanales --los lunes, miércoles y sábados--, y cuyos billetes están ya disponibles en los canales habituales de venta de la aerolínea, informa en un comunicado.

Con motivo del primer vuelo, se ha celebrado un acto en el Aeropuerto de Logroño, en el que han intervenido los consejeros de Infraestructuras y Turismo del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés y José Luis Pérez Pastor, respectivamente; la responsable de Asuntos Públicos de Vueling, Rosaura Férriz, y el director del Aeropuerto de Logroño, Jon Martínez de la Valle.

El vuelo VY7400 ha aterrizado este viernes en La Rioja a las 9.20 horas, marcando el inicio oficial de la conexión, que durante los meses de julio y agosto, también tendrá vuelos disponibles los martes, jueves y sábados, "adaptándose a la demanda estival".

Férriz ha destacado que esta nueva conexión convierte a la compañía en "la única aerolínea que conecta esta región con Barcelona" y que amplía sus posibilidades de enlace indirecto, conectándola con más de 100 destinos a través de su hub en la capital catalana.

Por su parte, Osés ha agradecido a Vueling su apuesta por La Rioja en el marco del "nuevo y prometedor escenario de crecimiento para el Aeropuerto de Logroño", y Pastor ha apuntado que esta nueva línea aumenta extraordinariamente la conectividad de La Rioja.

Por último, Jon Martínez de la Valle ha mostrado su satisfacción ante la llegada de Vueling al aeropuerto logroñés: "Esto nos motiva especialmente para seguir trabajando cada día para ofrecer a los pasajeros y usuarios que nos eligen", ha resuelto.