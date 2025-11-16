Vueling inaugura nuevas rutas desde Barcelona a Liubliana (Eslovenia) y a Agadir (Marruecos)

Primera pasajera del vuelo inaugural de Vueling a Liubliana y del vuelo a Agadir - VUELING

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha inaugurado este domingo dos nuevas rutas internacionales desde el Aeropuerto de Barcelona: Liubliana, capital de Eslovenia, y Agadir, ciudad costera del sur de Marruecos.

El vuelo VY8670 con destino Liubliana ha aterrizado a las 15 horas; mientras que el vuelo VY8530 con destino Agadir ha llegado a las 10.30, marcando así el inicio oficial de ambas rutas, informa Vueling en un comunicado.

La nueva conexión con Liubliana se convierte en el único vuelo directo que une la capital eslovena con Barcelona y la ruta operará dos vuelos semanales los jueves y domingos y, durante el mes de diciembre, añadirá una frecuencia adicional los martes.

Agadir dispondrá de dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, ampliando así la operativa de Vueling en el sur de Marruecos.

Con esta incorporación, la aerolínea complementa las rutas que ya ofrece desde Barcelona a Esauira y Marrakech.