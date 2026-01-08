Vueling inicia la venta de los vuelos de su nueva ruta entre Barcelona y Logroño (La Rioja)

Un avión de Vueling - VUELING

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha iniciado este jueves la venta de los billetes para los vuelos que cubrirán su nueva ruta entre el aeropuerto de Barcelona y Logroño (La Rioja), informa en un comunicado.

Los vuelos se iniciarán el próximo 27 de marzo y contarán con tres frecuencias semanales los lunes, miércoles y sábados, aunque durante julio y agosto serán los martes, jueves y sábados, "adaptándose a la demanda estival".

Vueling suma 13 nuevas rutas en la programación de verano de 2026 en el conjunto de su red, además de extender las seis conexiones estrenadas durante la actual temporada de invierno.