Vueling lanza 110.000 plazas con hasta un 20% de descuento para viajar este otoño e invierno

Avión de Vueling - VUELING

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado una promoción, que abarca hasta 110.000 asientos, de hasta un 20% de descuento en vuelos seleccionados para viajar este otoño e invierno.

Los descuentos estarán disponibles hasta el 6 de septiembre para volar entre el 1 de octubre y el 31 de enero en rutas seleccionadas, informa Vueling en un comunicado este martes.

Algunos de los destinos a los que volar desde Barcelona desde 22 euros son Menorca, Palma de Mallorca, Bilbao o Santiago de Compostela; o destinos internacionales desde 16 euros como Turín, Milán, Venecia o Londres.