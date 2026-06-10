Vueling lanza una plataforma de paquetes vacacionales

Imagen de Vueling Holidays, la nueva plataforma de paquetes vacacionales de Vueling. - VUELING

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado junto al grupo turístico Ávoris una plataforma de paquetes vacacionales que integra en una única operación la compra de vuelos, hoteles y otros servicios complementarios como alquiler de coches, seguros o actividades, informan ambas compañías en un comunicado conjunto este miércoles.

Bajo el nombre de Vueling Holidays, la plataforma está ya disponible en la página web de la aerolínea, con Ávoris como operador exclusivo, y ofrece el servicio de paquetes en todos los orígenes y destinos operados por Vueling.

Según el CCO de Vueling, Miguel Henales, a través de este lanzamiento la aerolínea amplía su oferta de valor y "facilita" la organización y reserva de las vacaciones a sus clientes directamente desde la plataforma.

Desde Ávoris, el director de alianzas estratégicas de la división de viajes del Grupo Barceló, Jorge Carulla, ha señalado que esta colaboración permite poner al servicio de Vueling toda la capacidad tecnológica, de contratación y de desarrollo de producto de Ávoris y construir así una propuesta sólida, flexible y escalable.

Según datos compartidos por ambas compañías, Vueling Holidays abre nuevas oportunidades de colaboración con hoteleros, receptivos y otros proveedores turísticos que quieran integrarse en la red de Vueling, compuesta por 250 rutas y más de 100 destinos de España, Europa y norte de África.