Vueling lanza una promoción para comprar vuelos desde 26 euros hasta el 2 de agosto

Avión de Vueling - Europa Press

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado la campaña de promoción 'Last Call', con la que ofrece vuelos desde 26 euros hasta el 2 de agosto, para viajar desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre, informa en un comunicado este martes.

Entre los destinos incluidos en la campaña están ciudades europeas como Lisboa (Portugal), Nápoles (Italia) o Atenas (Grecia), además de opciones de sol y playa como Mallorca o Tenerife.

La venta de billetes estará disponible en la web de Vueling y en sus canales habituales y la compañía ha explicado que, con esta propuesta, "invita a descubrir nuevos destinos y escapadas de última hora".