Un avión de Vueling - Europa Press

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado una campaña promocional en la que ofrece un 30% de descuento en más de 20.000 vuelos por el Black Friday, que se celebra el próximo viernes.

La compañía ha explicado en un comunicado este lunes que la promoción estará disponible hasta el 29 de noviembre y permitirá viajar entre el 14 de diciembre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

La promoción incluye destinos domésticos e internacionales, y los detalles, destinos disponibles y condiciones de la promoción pueden consultarse en la página web de la compañía.