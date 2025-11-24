Vueling ofrece descuentos de hasta un 30% en más de 90 destinos con motivo del Black Friday

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado una promoción de hasta un 30% de descuento en más de 90 destinos que estará vigente a partir de este lunes y hasta el próximo domingo 30 de noviembre con motivo del Black Friday, informa la compañía en un comunicado.

Las reservas realizadas durante esta semana serán válidas para viajar desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026 a destinos de Europa y el Norte de África.

Vueling ofrece explorar ciudades como Zúrich o Nuremberg como destinos culturales, mientras que Niza o Esauira (Marruecos) se incluyen en los descuentos como "escapadas de sol y encanto" junto a capitales históricas como París o Praga.

Además, los pasajeros podrán aprovechar la Black Week de Vueling, con descuentos de hasta el 70% en productos disponibles a bordo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias.

Las ofertas están disponibles en la web oficial de Vueling y a través de sus canales habituales.