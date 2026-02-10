Vueling ofrece vuelos desde 24 euros de marzo a junio para celebrar San Valentín

Archivo - Un avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado una campaña de vuelos desde 24 euros por trayecto entre el 1 de marzo y el 21 de junio para celebrar San Valentín, informa en un comunicado este martes.

La oferta estará disponible hasta el 15 de febrero y entre los destinos que destaca la aerolínea están Estambul (Turquía), Liubliana (Eslovenia), Oporto (Portugal), Marrakech (Marruecos) y Burdeos (Francia).

La compañía ha añadido que también ofrece vuelos a los "destinos románticos clásicos" y que los vuelos también se pueden adquirir a partir de 4.000 'avios' (moneda virtual del programa de fidelización).