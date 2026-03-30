Vueling organiza una experiencia de vuelo para niños con TEA para guiarles en cada fase del viaje

Archivo - Actividad organizada por Vueling para niños con TEA - VUELING - Archivo

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha organizado una jornada dirigida a niños con trastorno del espectro autista (TEA), con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (2 de abril), para ayudarles a familiarizarse con la experiencia de volar antes de realizar un viaje real, informa en un comunicado este lunes.

La iniciativa, desarrollada en colaboración de las asociaciones Istea y Autisme amb Futur, ha permitido a los participantes conocer de forma anticipada las distintas fases del viaje en avión, en un entorno "controlado y adaptado a sus necesidades".

La jornada ha comenzado con una visita a las oficinas de la compañía, donde una piloto y una tripulante de cabina les han explicado cómo es su día a día y qué ocurre durante un vuelo, y luego el grupo se ha trasladado al Aeropuerto de Barcelona, donde han tenido la oportunidad de explorar el interior de un avión.

Con el apoyo de la piloto de Vueling y miembro de la Fundación Sepla Ayuda, Marta Senso, y de la tripulante de cabina María Vela, así como de otros compañeros, los niños han podido recorrer la cabina, interactuar con la tripulación y participar en una simulación adaptada del proceso de embarque y vuelo.

Tras la visita al avión, el grupo se ha dirigido también a la terminal del aeropuerto, donde ha podido conocer de primera mano el funcionamiento de los servicios de asistencia a pasajeros con necesidades específicas.

VUELOS "ACCESIBLES PARA TODOS"

En este contexto, el personal de Aena les ha presentado el distintivo "Discapacidades Invisibles", una iniciativa orientada a facilitar la identificación y atención de personas "con necesidades no visibles, como el TEA", contribuyendo a que su paso por el aeropuerto sea más accesible, previsible y cómodo.

La directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling, Sandra Hors, ha destacado que la aerolínea trabaja para que "volar sea una experiencia accesible para todos".

"Para muchos niños con TEA, enfrentarse a un entorno como el aeroportuario puede resultar complejo debido a la cantidad de estímulos. Este tipo de iniciativas les permite familiarizarse con el proceso, reducir la incertidumbre y ganar confianza", ha señalado Hors.