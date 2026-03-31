Vueling personaliza su nuevo menú a bordo con propuestas locales según el origen del vuelo

Archivo - Nueva propuesta gastronómica a bordo de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha presentado su nuevo menú de verano junto a su nuevo proveedor Gategroup, con una propuesta que incorpora productos locales y nuevas opciones gastronómicas pensadas para "ofrecer más variedad y calidad a bordo", informa en un comunicado este martes.

Entre las principales novedades del menú, la aerolínea introduce en algunos mercados propuestas locales adaptadas al origen del vuelo, como el 'pain au chocolat' en el desayuno de los clientes que despeguen desde París, el 'carrot cake' para los que lo hagan desde Londres o el rol de cacao para quienes parten desde Ámsterdam.

El nuevo menú incorpora propuestas con sello barcelonés, como el café de la marca local GoodNews, el snack Plesh, Cacaolat o la cerveza Estrella Damm.

También se suma a las "tendencias del momento" con opciones como el 'matcha latte', propuestas saludables como el hummus o la ensalada de quinoa, y alternativas vegetales como una nueva versión de la hamburguesa vegana de Heura.

De cara a las mascotas, Vueling incorpora un nuevo snack para perros de la marca Yow Up!, un yogur natural para perros y gatos "con prebióticos certificados por veterinarios y que ayuda a la digestión y mejora el sistema inmunológico".