Vueling programa 1,3 millones de asientos y prevé operar más de 7.000 vuelos en Semana Santa

Un avión de Vueling - VUELING

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha programado una oferta con más de 1,3 millones de asientos y prevé operar más de 7.000 vuelos en toda su red durante esta Semana Santa, entre el 27 de marzo y el 6 de abril, informa en un comunicado este jueves.

Como principal base operativa de la aerolínea, Barcelona concentrará cerca de 850.000 asientos disponibles y más de 2.200 vuelos programados durante este periodo, y los días de mayor actividad en su aeropuerto serán el 2, 3 y 6 de abril, con una operativa de más de 600 vuelos programados.

A nivel global, las fechas con mayor número de operaciones en toda la red de Vueling serán el 3, 5 y el 6 de abril, con una media de cerca de 700 vuelos diarios.

Coincidiendo con Semana Santa, Vueling inaugura nuevas rutas: Barcelona-Nador y Barcelona-Logroño, así como nuevas conexiones internacionales y nacionales como Palma de Mallorca-Bruselas, Marrakech-Santiago de Compostela, Palma de Mallorca-Zúrich, Bilbao-Edimburgo, Londres Heathrow-Sevilla y París Orly-Santander.

Entre los destinos más demandados desde Barcelona durante el periodo de Semana Santa, Vueling destaca, a nivel español, Tenerife y Gran Canaria, mientras que a nivel internacional subraya ciudades italianas como Roma, Venecia y Milán.