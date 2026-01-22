Vueling programa 1,4 millones más de asientos en España para el verano, un 5% más

Estand de Vueling en Fitur. - VUELING

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha anunciado que ofrecerá 1,4 millones de asientos adicionales en España durante la próxima campaña de verano, un 5% más que en el año pasado, en un comunicado este jueves.

Lo ha hecho en el marco de Fitur, que se celebra desde el miércoles hasta el domingo en el recinto Ifema de Madrid, y Vueling ha añadido que también añadirá más de 500.000 asientos adicionales en las conexiones con origen y destino en España, un 4% más, hasta 11,7 millones de asientos en el mercado doméstico.

En las rutas que conectan España con destinos internacionales, Vueling aumenta cerca de 900.000 plazas más con respecto al verano de 2025, con lo que, en total, ofrecerá 27 millones de asientos en 220 rutas.

El director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, ha explicado que la programación refleja la "ambición de seguir fortaleciendo la conectividad desde España, con especial foco en Barcelona".

En Barcelona, la aerolínea ha programado más de 17 millones de asientos para el verano, un 3 % más, 500.000 más que en el año pasado, y prevé sumar hasta un millón de asientos más a lo largo de 2026.