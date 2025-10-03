Vueling recomienda viajar a ciudades como Edimburgo, Londres, Praga o Ámsterdam para Halloween.

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha recomendado viajar a ciudades como Dublín, Edimburgo, Londres, París, Roma, Viena o Copenhague para celebrar Halloween (31 de octubre) para "vivir una escapada diferente en la noche más aterradora del año", informa en un comunicado este viernes.

Pone de ejemplo las leyendas celtas en Dublín; Mary King's Close, un entramado de viviendas selladas en el siglo XVII tras una epidemia en Edimburgo; o las rutas nocturnas en los lugares donde Jack el Destripador cometió sus crímenes en Londres.

También las historias de fantasmas de Praga; barcos embrujados de Ámsterdam; Las Catacumbas de París; "los espíritus que pasean" por el Coliseo de Roma; el Zentralfriedhof, uno de los cementerios más grandes de Europa, donde descansan Beethoven o Schubert, en Viena; y la mitología nórdica e historias oscuras de Copenhaguen.