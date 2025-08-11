Vueling recuerda la necesidad de revisar la documentación necesaria y su vigencia antes de volar

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha recordado que, para evitar imprevistos, los pasajeros revisen la documentación necesaria y su vigencia antes de volar, en un comunicado este lunes.

Ha añadido que si se viaja con mejores, es necesario que lleven DNI o pasaporte, salvo que sean menores de 14 años, viajen dentro de España y vuelen con un adulto que figure en la misma reserva.

En el caso de los menores de 18 años españoles o residentes en España que viajen sin sus progenitores o su tutor legal, de España al extranjero, además de llevar el DNI o pasaporte, se les pedirá una declaración de permiso de viaje firmada por sus padres o tutor.

La aerolínea también ha recomendado hacer el 'check-in' online, que está disponible tras la compra o entre 15 días y 24 horas antes de la salida, así como consultar el estado del vuelo.

Los pasajeros que lleven un menor de dos años tienen mostradores de facturación específicos y pueden facturar hasta dos piezas de equipaje sin coste, y las mascotas pueden volar en cabina siempre que vaya en un transportín homologado no rígido que no supere las medidas de 45x39x21 centímetros y los 8 kilos de peso con el animal dentro.