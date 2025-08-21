Vueling recupera en invierno la ruta entre Barcelona y Valladolid con tres vuelos semanales

Archivo - Un avión de Vueling - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vueling recuperará a partir del 28 de octubre la ruta entre Barcelona y Valladolid con tres frecuencias semanales durante la temporada de invierno, según ha informado este jueves en un comunicado.

Durante la temporada navideña, la aerolínea también contará con la conexión entre Málaga y Zúrich (Suiza), disponible para viajar del 3 de diciembre al 10 de enero con dos frecuencias semanales.

Asimismo, la ruta entre Santiago de Compostela y Zúrich estará operativa del 5 de diciembre al 9 de enero con dos vuelos semanales los lunes y los viernes.