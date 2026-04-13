Vueling registra 1,8 millones de pasajeros en marzo (+7,5%) en el Aeropuerto de Barcelona

Avión de Vueling - VUELING

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vueling registró en marzo un total de 1.851.166 de pasajeros transportados en el Aeropuerto de Barcelona, lo que representa un incremento del 7,5% respecto al mismo mes del año anterior, según han informado a Europa Press fuentes de la compañía.

La aerolínea ha hecho público estos datos después de que el Aeropuerto de Barcelona haya hecho balance de las operaciones y usuarios correspondientes a marzo, un mes "récord" para la infraestructura barcelonesa.

El Aeropuerto de Barcelona contabilizó 4.591.353 pasajeros ese mes, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al mismo mes del año pasado.