Vueling será la aerolínea oficial del Gran Départ del Tour de Francia Barcelona 2026

Imagen promocional del acuerdo - VUELING

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha anunciado su patrocinio como aerolínea oficial del Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026 y participará en las tres etapas que se realizarán en Catalunya, del 4 al 6 de julio, informa en un comunicado este miércoles.

Uno de los hitos más esperados de este patrocinio será la presentación de un avión personalizado con la imagen oficial de la competición, que contará con la participación del director del Tour, Christian Prudhomme, y el avión "se convertirá en un embajador aéreo de la prueba ciclista por toda Europa".

Del 2 al 6 de julio, Vueling instalará un espacio interactivo en el Fan Park, ubicado en el Arc de Triomf, y lanzará un desafío para la comunidad ciclista local, en el que los usuarios que completen el reto optarán a experiencias VIP para el Grand Départ y l'Étape du Tour 2026.