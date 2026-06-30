Vueling supera los 70.000 pasajeros en su avión del Grand Départ del Tour de Francia

El avión - VUELING

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vueling estrenó el 27 de marzo un avión vinilado con la imagen del Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026 y desde entonces el avión ha realizado cerca de 500 vuelos y ha trasladado a más de 70.000 pasajeros.

La aeronave, un Airbus A320 con los colores del Tour, ha recorrido 57 destinos distintos, repartidos entre 13 países europeos además de Marruecos, informa Vueling en un comunicado este martes.

Del 1 al 6 de julio la aerolínea dispondrá de una oferta de 20.000 asientos en la ruta Barcelona-París, con una media de 11 frecuencias diarias entre ambas ciudades.