Vueling transporta más de 100 órganos para trasplantes en España en 2025

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BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha explicado que, en 2025, transportó más de 100 órganos para trasplantes en España, "reforzando su posición como la principal aerolínea en este tipo de traslados", en un comunicado este miércoles.

La aerolínea ha reafirmado su compromiso con la donación y el trasplante de órganos con motivo del Día Nacional del Trasplante, que se celebra el último miércoles de marzo, y ha recordado que, desde el inicio de su colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en 2013, ha participado en el traslado de más de 1.100 órganos.

Ha explicado que uno de cada seis órganos donados se traslada en avión, lo que pone de relieve la importancia del sector aéreo en la cadena de donación y trasplante.

"En este contexto, la colaboración entre Vueling y la ONT permite optimizar cada traslado y aumentar las probabilidades de éxito en intervenciones que dependen, en gran medida, del tiempo", ha añadido la compañía.

La directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad, Sandra Hors, ha explicado que la empresa pone su operativa y equipo "al servicio de un proceso que requiere la máxima rapidez, precisión y coordinación".

RESPUESTA INMEDIATA

Vueling ha señalado que el "transporte de órganos es un proceso especialmente delicado que exige una respuesta inmediata", por lo que cuando recibe la notificación, activa un protocolo interno para garantizar el traslado en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible.

Desde la recogida del órgano hasta su entrega en el centro hospitalario de destino, cada fase se desarrolla bajo estrictos estándares de seguridad y coordinación, en colaboración con los equipos médicos y las autoridades sanitarias.

La directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, ha agradecido a Vueling su disponibilidad: "Esta acción nos permite reducir costes al Sistema Nacional de Salud y ahorrar tiempos, para que el órgano llegue con garantías al hospital de destino".