Vueling se une a Oxford Quantum Circuits para mejorar su eficiencia operativa

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vueling y Oxford Quantum Circuits se han unido para mejorar la eficiencia operativa de la aerolínea a través de la computación cuántica, informa la aerolínea en un comunicado este jueves.

Con este acuerdo, la compañía avanza en el desarrollo de la computación cuántica para explorar soluciones innovadoras enfocadas a la eficiencia de sus operaciones.

La empresa ha explicado que está en fase de exploración de la computación cuántica con todas las áreas de la compañía para desarrollar un caso de uso en el medio plazo.

"El foco de trabajo se centra en buscar soluciones para optimizar los procesos de planificación de rutas, el mantenimiento de los aviones o la asignación de aeronaves y tripulaciones", ha añadido.

Vueling ha apuntado que esta línea de trabajo impulsa la adopción interna de conocimiento cuántico en Vueling y ayuda a trazar una hoja de ruta para avanzar en la implementación de esta tecnología.