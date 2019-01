Vuelve a subir la desigualdad de ingresos en Catalunya tras la crisis, según CC.OO.

Publicado 22/01/2019 13:30:12 CET

Pacheco pide aprobar las cuentas de 2019 y subir la presión fiscal a grandes empresas

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La desigualdad en la distribución de ingresos subió en Catalunya entre 2015 y 2016, después de que se registrara un descenso tras la crisis, según un informe de CC.OO. que recoge que el índice Gini -- en el que 0 es la equidad y 1, la máxima desigualdad-- ha pasado del 0,314 en 2015 al 0,318 al año siguiente, mientras que ha descendido en el conjunto del Estado y la UE.

Lo ha explicado en rueda de prensa este martes el responsable del Centro de Estudios e Investigación Sindicales de CC.OO. de Catalunya, Llorenç Serrano, en la presentación del estudio: 'Informe sobre l'evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya: Es manté la bretxa social', junto secretario general, Javier Pacheco, y la secretaria de Afiliación y Estudios, Dolors Llobet.

Pacheco ha considerado que el informe supone "una radiografía nítida de una sociedad fracturada que sufre la enfermedad de la desigualdad" y está afectada por las políticas de austeridad, que se perpetuan en la gestión de la salida de la crisis, a la vez que crece la economía.

La desigualdad surge de la falta de distribución primera de la riqueza en el trabajo, donde se han devaluado los salarios y las condiciones laborales, y a la vez de la falta de redistribución de ésta a través del gasto público y su gestión de la crisis: "Han provocado que, por primera vez en democracia, haya una de cada diez personas que trabajan en situación de pobreza".

Durante la crisis "se ha producido un trasvase de rentas del trabajo hacia las rentas del capital", lo que ha destruido por primera vez al trabajo como forma de mantener las condiciones de vida.

"NO ES DE IZQUIERDAS BAJAR LOS IMPUESTOS"

El sindicato ha pedido recuperar los niveles de presión fiscal de antes de la crisis, en concreto aumentando el IRPF de las rentas más altas y los impuestos de las grandes empresas, ya que Serrano ha alertado de que las grandes empresas tributan por debajo del impuesto de sociedades, y de las empresas más pequeñas.

En Catalunya, la presión fiscal se sitúa 5,4 puntos por debajo de la media europea, mientras que en la UE ésta presión se ha incrementado en los últimos años, situándose en un 39,1% en 2016, frente al 33,5% en Catalunya y el 33% en el conjunto de España.

"No es de izquierdas bajar impuestos, no es social", ha defendido Pacheco, ya que muchas familias no podrían permitirse pagar, por ejemplo, una escuela al nivel actual de la pública, ha defendido Pacheco, que a la vez ha visto necesario revertir la reforma laboral y la de las pensiones --para garantizar suficiencia, y no solo la sostenibilidad--, así como incrementar los salarios.

Pacheco ha pedido que se pacten los Presupuestos de 2019 tanto del Gobierno central como de la Generalitat, y ha lamentado que en Madrid el PDeCat y el PSOE "han establecido conversaciones para tratar modificaciones de la norma que afectan al dialogo social".

Ha acusado al partido del Gobierno de tratar de abrir una "doble participación" para garantizar la mayoría, lo que ve negativamente porque se da con un cambio de lo que se pactó en la mesa de participación social, a la vez que se ha preguntado si el PDeCat no aprobará los avances que han logrado pactar con las patronales.

CRECE LA DISTANCIA ENTRE RICOS Y POBRES

En Catalunya, la distancia entre los ingresos del 20% de población más pobre y el 20% más rico ha aumentado entre 2015 y 2016, pasando de 5,5 del índice S80/20 a un 5,7, a pesar de estar en descenso desde 2013; de que descienda en los mismos años en la UE --de 5,2 a 5,1-- y de que se mantenga en el Estado en el mismo periodo --en el 6,6--.

La brecha del riesgo de pobreza, que muestra la media de los ingresos de la población en riesgo de pobreza y el umbral de riesgo de pobreza --la distancia entre la población pobre y el límite en el que se pasa de tener ingresos aceptables a ser pobre-- ha subido entre el 2016 y el 2017, pasando de 29,0 a 30,03, a pesar de que en 2016 había descendido respecto al año anterior.

Esta brecha ha oscilado en Catalunya entre el 22,3 de 2007, antes de la crisis, y el 38,2 que alcanzó durante la recesión, siempre superior a la media de la Unión Europea --entre el 22,9 de 2010 y el 24,8 de 2015--, y es cercana al conjunto de España, donde va de 25,9 en 2007 y el 33,8 que alcanzó en 2015.