Vytrus Biotech triplica su beneficio neto en 2025, hasta 2,89 millones

Archivo - Los fundadores de Vytrus Biotech, Albert Jané y Òscar Expósito. - VYTRUS BIOTECH - Archivo

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vytrus Biotech triplicó sus resultados en 2025, con 2,89 millones de euros, "gracias al incremento de las ventas, el control de los costes de explotación y la disminución en un 47% de los costes financieros", informa en un comunicado este miércoles.

La empresa cerró el ejercicio con una cifra de negocio de 8,37 millones, un 66% más que un año atrás, y un Ebitda de 4,16 millones, un 106% interanual más.

La deuda financiera bruta de la compañía se redujo "en casi un 21%", lo que permite a la empresa tener una posición de caja neta por encima de los 1,4 millones.

La compañía ha explicado que el aumento de ventas ha sido sostenido en todas las áreas geográficas, con un incremento del 63% en la Unión Europea, del 39% en Estados Unidos, del 114% en Asia-Pacífico y del 22% en Latinoamérica.

Ha recordado que en octubre aprobó un plan estratégico de inversión de 3,5 millones para multiplicar por tres la capacidad productiva de la planta de Terrassa (Barcelona).