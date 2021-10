Werner Herzog elogia la "belleza y violencia" de los volcanes como elemento fílmico

Asegura que tiene curiosidad para ver las "maravillosas oportunidades" del streaming

El cineasta alemán Werner Herzog ha elogiado este miércoles la "cualidad espectacular de belleza y violencia" de los volcanes como elemento fílmico y ha explicado que está inmerso en la elaboración de una película sobre una pareja de vulcanólogos franceses.

En una rueda de prensa en Barcelona para presentar la segunda Aceleradora de Cine de Lanzarote, en la que participa, el director de 'Fitzcarraldo' se ha mostrado asombrado porque el planeta es "magma que puede salir en cualquier momento por cualquier sitio, como en La Palma".

El proyecto, uno de los dos en los que ha trabajado este año, se titula 'The fire within' y será un "réquiem musical" a partir del archivo que dejaron Katia y Maurice Krafft, pioneros de la fotografía y la filmación de volcanes, que murieron en Japón en 1991 alcanzados por un flujo piroclástico; Herzog ha dicho que será un metraje difícil de categorizar, a caballo entre el documental y la ficción.

Ha recordado que ya exploró la vulcanología en 'Into the inferno', un documental de 2016 junto a Clive Oppenheimer, 'Salt and fire', un largometraje de ficción del mismo año, y 'La Soufrière', un documental grabado en Guadalupe (Francia) en 1977.

En este sentido, ha bromeado que ya no hay tiempo de cambiar la localización de la Aceleradora, el curso que impartirá en Lanzarote organizado por la productora catalana La Selva, a La Palma (por la erupción del Cumbre Vieja), porque "hay que ir adonde está la historia".

Ha asegurado que, tanto en este tipo de cursos como frente a los cineastas jóvenes que le escriben pidiendo consejo, no hablará "ex catedra" como haría el Papa, sino que busca que los participantes se arremanguen, planteen sus aspiraciones y problemas y aprendan más en los nueve días que dura la concentración que en los años que hayan pasado en la escuela de cine.

"Ojalá haya visiones distintas en el taller. Sería terrible que creara clones de mí mismo. Son artistas, directores. Tengo que permitirles respirar, tener su propia visión", ha reflexionado.

OPORTUNIDADES DEL STREAMING

El autor ha asegurado sentirse curioso por seguir viendo cuáles son las "maravillosas oportunidades" que brinda el streaming como método de distribución, en su opinión el principal cambio en el sector del cine.

Ha recordado que ahora la mayoría de sus creaciones están disponibles en internet, incluso a través de la piratería, lo que, según ha dicho, "está bien" porque las acerca a un público más joven que, de otro modo, no tendría acceso a su obra.

En este sentido, ha rememorado el júbilo que provocó su presencia en un estreno de 'The Mandalorian', serie de la franquicia de 'La guerra de las galaxias', con mucha gente joven en el público: "Me sentí como si hubiera marcado un gol en el Camp Nou, un sentimiento novedoso para mí".

SERIES PARA EXPLICAR HISTORIAS LARGAS

También ha alabado las posibilidades de las series como formato, por ejemplo, para desarrollar historias largas o adaptaciones de clásicos rusos como 'Los hermanos Karamázov' o 'Guerra y paz'.

Ha explicado que no ha visto muchas series pero que en algunas ha observado estructuras narrativas a largo plazo "muy inteligentes" y que es bueno no verse limitado a 'TikToks' de diez segundos.

Herzog ha sostenido que sigue con su plan de producir básicamente largometrajes pero ha recordado que se anunció que dirigiría 'Fordlandia', una serie para Amazon sobre el empresario Henry Ford, un proyecto que ahora está "en hibernación".