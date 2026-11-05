El World Press Photo expone en el Cccb los conflictos de Gaza y Ucrania y la crisis medioambiental

Rueda de prensa del World Press Photo 2026 en el CCCB. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Cccb) acoge desde este viernes hasta el 13 de diciembre la muestra de fotoperiodismo World Press Photo 2026, que documenta, entre otros, los conflictos de Gaza, Ucrania y Sudán, la crisis medioambiental, las protestas ciudadanas y los retos de salud y resiliencia.

En una rueda de prensa de este jueves, la comisaria de la exposición, Martha Echevarria, ha destacado que 31 de los 42 ganadores del concurso son fotógrafos locales de la región que documenta, lo que ofrece una perspectiva "mucho más personal" y profunda ya que entienden los matices de las historias que cuentan.

La muestra, con más de 144 fotografías tomadas mayoritariamente en 2025, repasa no únicamente los conflictos bélicos como tal, sino sus consecuencias a largo plazo y la reconstrucción posterior, así como los efectos de la crisis climática en países como España, Filipinas y México.

En el marco de la exposición, los fotoperiodistas Diego Ibarra, Brais Lorenzo, Pablo E. Piovano y Sanna Sjöswärd presentarán sus proyectos en varios equipamientos culturales de Barcelona.

LA FOTO GANADORA

La fotografía ganadora del World Press Photo del Año ha sido 'Separados por el ICE', de la estadounidense Carlo Guzy para el 'Miami Herald', tomada en un juzgado de Nueva York, uno de los pocos edificios federales de Estados Unidos a los que los profesionales de la fotografía tenían acceso.

La imagen captura el momento "desgarrador" en el que una familia migrante es separada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) estadounidense.

El jurado ha distinguido como finalistas al palestino Saber Nuraldin por 'Emergencia humanitaria en Gaza' y al estadounidense Víctor J. Blue por 'Los juicios de las mujeres Achí', un retrato de una mujer achí en Guatemala tras conocer la condena de sus agresores a 40 años de cárcel por violación y crímenes contra la humanidad.

INCENDIOS EN OURENSE

El World Press Photo 2026 ha distinguido al fotógrafo gallego Brais Lorenzo en la categoría Reportaje Gráfico en Europa por su proyecto 'Tierra quemada' sobre los incendios forestales en Galicia, los más grandes del Estado en las últimas décadas, para la revista '5W', la agencia EFE y 'El País'.

Lorenzo ha expresado su "orgullo tremendo" por el reconocimiento, especialmente por haberlo obtenido con un trabajo que habla sobre su tierra, y ha reivindicado la vida en las aldeas y el cuidado de la naturaleza.

"En Ourense no suceden muchas cosas, y de las más mediáticas son los incendios forestales. No documentarlos, en realidad, sería mirar para otro lado", ha dicho.

GUERRA EN LÍBANO

Por su parte, el fotógrafo Diego Ibarra Sánchez, de Zaragoza, ha ha recibido el premio a Proyecto a Largo Plazo por 'Educación secuestrada', en el que muestra cómo los niños y niñas de 9 países de Asia Occidental, Central y del Sur se ven privados del derecho a la educación en contextos de guerra.

Ha subrayado que las consecuencias de la guerra reverberan en el tiempo y que, en ese contexto, un concepto "tan básico e inalienable" como el derecho a la educación se convierte en el privilegio.

Asimismo, ha defendido huir de narrativas tóxicas y ha dicho que no se trata de una cuestión de bandos, y ha reivindicado el rol de la fotografía: "Se convierte en un puñetazo visceral que saca al espectador de su zona de confort para hacerlo pensar".

Los galardones también han reconocido a Luis Tato, de Ciudad Real, en categoría de Reportaje Gráfico en África por 'Las protestas de la Generación Z en Madagascar'.

FOTOS SIN IA

La directora de la entidad organizadora, la Fundación Photographic Social Vision, Sílvia Omedes, que también es miembro del jurado, ha explicado que, de entre las más de 57.000 fotografías recibidas, se han descartado grandes proyectos por usar "alguna tecnología con la capacidad de modificar archivos con IA".

Así, no han sido aceptadas fotografías tomadas con un móvil cuyo 'software' usa IA para completar la información de la imagen al procesarla, entre otros.

En ese sentido, ha insistido en que el jurado ha sido "muy estricto" con los procesos de verificación, a partir de informes de expertos forenses del World Press Photo.

Omedes ha destacado que las instantáneas expuesta son ejemplo de un fotoperiodismo "riguroso, contrastado, que no acepta censura ni manipulación", y ha dicho que es el momento más importante para la disciplina desde el siglo XX.