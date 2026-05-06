El Xalet del Catllaràs y la iglesia de Sant Pacià de Barcelona, nuevos miembros del Consell Gaudí

Un total de 19 obras forman parte del Consell Gaudí - CULTURA

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell per al Foment i la Difusió de l'obra de Gaudí ha aprobado incluir como nuevos miembros a los representantes del proyecto del Xalet del Catllaràs, en La Pobla de Lillet (Barcelona) y de los mosaicos de la iglesia de Sant Pacià de Barcelona, obras acreditadas con la autoría de Gaudí.

La inclusión del Xalet llega tras la presentación de un estudio, encargado por la Conselleria de Cultura de la Generalitat y elaborado por el director de la Càtedra Gaudí de la UPC y comisario del Any Gaudí, Galdric Santana, que confirma que Gaudí es autor del proyecto, informa el departamento este miércoles en un comunicado.

La investigación identifica metodologías y técnicas singulares del arquitecto que acreditan la autoría, aunque Gaudí "no reivindicó nunca públicamente la paternidad de la obra, porque la construcción final no siguió fielmente su proyecto original".

En cuanto a la parroquia de Sant Pacià, su inclusión se centra en los mosaicos del pavimento: se constató la existencia de una base documental y bibliográfica "sólida", reforzada por los archivos de la Sagrada Família y por la investigación de la Càtedra Gaudí, que permite afirmar la autoría de Gaudí.

Con la incorporación de estas dos, ya son 19 las obras que forman parte del Consell Gaudí, el cual preside la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y está integrado por los gestores de los edificios de Gaudí, entidades y expertos reconocidos en la obra de Gaudí y representantes del Govern.