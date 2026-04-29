La Xarxa d'Entitats pel Padró alerta de que exigir el padrón implica "trabas" en la regularización

Archivo - Una mujer camina por una calle céntrica, a 24 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa d'Entitats pel Padró ha alertado de que, pese a no ser un requisito para la regularización, las denegaciones y dificultades para empadronarse agravan la situación de vulnerabilidad de las personas y añaden "trabas" innecesarias para acreditar la residencia y continuar los trámites, informa en un comunicado de este miércoles.

El decreto que regula el proceso establece que la residencia de 5 meses en España se puede acreditar "mediante cualquier prueba válida en derecho", y que incluso no será necesario el padrón para las huellas digitales cuando se concedan las resoluciones.

Pese a eso, asegura la Xarxa, el hecho que algunos ayuntamientos y entidades locales restrinjan su atención a las personas empadronadas "empeora la exclusión de vecinos y vecinas que por su situación de vulnerabilidad residencial, entre otros, se han visto privados del acceso a los derechos que les garantizaría el registro padronal".

La necesidad de recorrer a los servicios sociales para obtener el certificado de vulnerabilidad de las personas afectadas y condicionar la regularización a la emisión de este informe "implica trasladar a colectivos ya precarizados una carga administrativa injusta y desproporcionada".

La Xarxa d'Entitats pel Padró reitera la necesidad de contar con registros padronales que reflejen la realidad de los pueblos y ciudades, ya que solo así "podrán dimensionar los recursos y equipamientos para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía".