La Xarxa Veïnal del Raval de Barcelona abre un crowdfunding contra la ampliación del Macba

(I-D) Garcia, Paterna y Recoder en rueda de prensa este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa Veïnal del Raval de Barcelona ha abierto una campaña de crowdfunding para cubrir las costas judiciales de 3.000 euros a las que fueron condenados en julio por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que avaló la ampliación del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), en contra del contencioso que presentó la entidad, y para seguir luchando contra este proyecto.

Así lo han anunciado en rueda de prensa este martes la presidenta de la red, Pilar Paterna, el abogado de la misma, Ivo Recoder, y el vecino y miembro del Lokal, Iñaki Garcia.

Paterna ha detallado que la campaña será hasta junio y que el objetivo es sentar precedentes: "No queremos que se vuelva a repetir porque la condena fue una anomalía y un castigo, más que unas costas".

Ha señalado que el micromecenaje también servirá para seguir con la lucha contra la ampliación del museo y el proceso judicial que tienen abierto y sus costes, ya que en octubre, tras la sentencia contraria, presentaron un recurso de casación en el TSJC.

En este sentido, Recoder ha concretado que actualmente están pendientes de que el tribunal se pronuncie sobre el recurso y ha augurado que en 2027, "con suerte", obtendrán una respuesta, aunque en ese momento las obras ya estén en su fase final.

SEGUNDO CONTENCIOSO

El abogado ha añadido que tienen un segundo contencioso en marcha contra el plan especial que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 2024 para que el proyecto ganador de la ampliación del MACBA "entrara en la legalidad urbanística".

"Este segundo recurso está visto para sentencia y si ganáramos podríamos seguir la lucha judicial en este ámbito, pero no con tanta efectividad como si ganamos el de casación", ha sostenido, a la vez que ha apuntado que con esta victoria reducirían el tamaño del nuevo edificio de 1.200 metros cuadrados a 1.000.

Por último, Garcia ha zanjado que la lucha vecinal viene de lejos, ya que ganaron unos presupuestos participativos en el que se proponía una idea opuesta al proyecto que se está ejecutando: "Las obras solo se sustentan desde la posición del abuso de la administración. Queremos castigar estas actuaciones y dignificar el barrio".